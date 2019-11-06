Анджелина Джоли оказалась в зависимости от Брэда Питта

На первой странице светская львица позирует полностью обнаженной. На ней лишь матовая органза, которая придает образу таинственности.
На другом снимке Джоли стоит, облокотившись на деревянный стул и широко раздвинув ноги. Из одежды на ней лишь сетчатое черное боди. Ярко-красные губы артистка сложила бантиком.
Анджелина призналась, что мечтает переехать за границу. Она собирается это сделать, когда все ее дети станут совершеннолетними.
"Сейчас я должна жить там, где живет их отец. Я вынуждена ездить за бывшим мужем", – заявила актриса.
Пока это не слишком сильно ее разочаровывает, ведь есть немного времени на подготовку. Тем более уже в следующем году Джоли планирует возвести дом в Африке, сообщает "Комсомольская правда".
Знаменитость рассказала и о любимых детях. Она утверждает, что те знают ее истинную сущность. Именно они помогли матери снова обрести истинное "я" и принять его.
"Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", – отметила Анджелина.
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