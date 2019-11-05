"Пью кровь юных девственников": роскошная Орлова показала эротичные кадры

Звезда реалити-шоу остановилась в одной из самых роскошных гостиниц на побережье – Burj Al Arab Jumeirah. Весь день Ольга купается и загорает, а вечером посещает изысканные рестораны.
В личном "Инстаграм" Ольга Орлова уже опубликовала несколько фотографий в купальнике. Кадры, по мнению подписчиков, получились довольно эротичными.
На одном из фото ведущая шоу "Дом-2" позирует на борту роскошной яхты. Знаменитость облачена в черное бикини. В руках Ольга держит саксофон.
Вскоре Орлова опубликовала второе фото, которое получилось еще более пикантным. Она стоит в морской воде и придерживает волосы руками. Крохотный купальник открывает взору любопытных глаз подтянутое тело знаменитости.
Подписчики от фотографий Ольги Орловой были в восторге. "Ааааа. Хочу тебя!" – написала в комментариях актриса Эвелина Бледанс.
"Как можно так выглядеть суперски? Как? Оля, вы огонь!" — поинтересовалась у ведущей "Дома-2" фанатка. "Пью кровь юных девственников", – шутливо ответила Ольга Орлова. После звезда рассказала, что весит сейчас 47 килограммов, при этом в еде себя сильно не ограничивает.
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