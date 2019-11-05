Уберите: Пугачева резко отказалась выступать в Новый год за 21 миллион

Алла Пугачева не станет выступать в новогоднюю ночь. Стало известно, что она отказалась петь на праздничных мероприятиях даже за астрономический гонорар.

Совсем скоро наступит праздничная пора, и многие начинают задумываться, кого пригласить на корпоратив. Журналисты сравнили расценки на выступления российских знаменитостей. Самыми дорогими оказались Примадонна и Сергей Шнуров.

Как стало известно, 45 минут с финалисткой популярного вокального телешоу "Голос" Наргиз Закировой будет стоить почти два миллиона рублей. У певицы Полины Гагариной прайс несколько выше – три с половиной миллиона рублей. Стоит отметить, что такую же сумму за певческие данные берет Дмитрий Билан.

Светлана Лобода исполнит свои песни на новогодней вечеринке за почти пять миллионов рублей. Впрочем, эта сравнительно невысокая плата действительна только в России. Выступить для зарубежных поклонников она готова за более высокий гонорар, размер которого неизвестен.

Стоит отметить, что цена за выступления Григория Лепса гораздо выше. Он готов порадовать поклонников своими композициями только за семь миллионов рублей и больше. Тем не менее, как сообщает телеканал "Царьград", до Аллы Пугачевой ему далеко.

Примадонна согласна выступить за сумму не менее 21 миллиона рублей, и то не в сам Новый год. В праздничную ночь она отказывается работать. Стоит отметить, что группа "Ленинград" готова порадовать россиян за такой же прайс во время всенародного торжества. В остальное время сумма оплаты снижается до семи миллионов рублей.

