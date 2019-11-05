"Убойно": Пугачева задрала юбку прямо на сцене в Минске

На днях Алла Пугачева прибыла в Минск, где был организован ее юбилейный концерт. Примадонна произвела фурор, вышагивая по сцене в красной юбке, которую бесстыдно задирала.

В апреле концерт в честь 70-летия Аллы Пугачевой стал сенсацией. И дело не только в бешеных ценах на билеты (хотя это обстоятельство не стало помехой для аншлага). Причина в том, что Алла Пугачева очень давно не давала концертов. А ведь на пике своей популярности Примадонна спокойно дала 20 аншлаговых сольников "Пришла и говорю" на столичном стадионе.

Вскоре после того резонансного выступления Примадонна объявила о том, что намерена выступить в Минске. Правда, в ноябре. Тогда к этому сообщению артистки особо никто не прислушался. Она начала готовиться. В итоге 2 ноября Алла Пугачева буквально взорвала столицу Белоруссии.

"Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной", – просто объяснила свой выбор для концерта Алла Пугачева. Такая откровенность невероятно расположила к Примадонне зрителей, и сольник прошел на ура.



Концерт Аллы Пугачевой больше напоминал музыкальный спектакль. Примадонна сменила несколько нарядов, а по сцене передвигалась, в основном, в компании танцовщиков. Кстати, хореографией занимался Егор Дружинин. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он поделился впечатлениями.

"Концерт в Минске прошел убойно! Примадонна устала, но довольна. Танцовщики и актеры отработали на соточку", – высказался хореограф. Он отметил настроение, царящее в тот момент: "За кулисами, на сцене, в зале у всех глаза на мокром месте. Магия! Спасибо, Алла Борисовна. Скоро в кинотеатрах! Все не зря", – сообщил Дружинин.

В качестве примера он выложил видео, на котором Алла Пугачева запечатлена на сцене пританцовывающая с артистами. Примадонна предстала в черной кофте и яркой красной юбке, которую то и дело задирала. Образ певица дополнила шляпой и кедами.