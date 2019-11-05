Телеведущий Пирс Морган снова оскорбил Меган Маркл

Война между телеведущим и герцогиней началась еще в 2016 году, когда звезда сериала "Форс-мажоры" пообещала появиться в его программе, но не сдержала слово, так как начала встречаться с принцем Гарри. С тех пор Морган не сдерживает себя в вопросах критики Маркл и часто называет ее лицемерной.
"Что хорошо? А то, что я оказался на 21-м месте, тогда как Меган Маркл – на 22-м. Неловко вышло, правда?" – заявил Пирс в своем шоу.
Согласно данным Express, телеведущий также назвал Меган знатной лицемеркой из-за того, что для перелетов она использует личный лайнер. Между тем принц Гарри уверял: в 99% случаев он и его семья пользуются коммерческими авиалиниями, ничем не отличаясь от простых англичан.
Герцог Сассекский пояснил, что они перемещаются на частном самолете только вместе с сыном. Все это делается для безопасности семьи, отбил принц Гарри нападки СМИ.
Несмотря на недовольство ее поведением в королевской семье, поклонники поддержали Маркл и предположили, что она не пришла к Моргану, так как ей было невообразимо скучно с ним. Некоторые посоветовали телеведущему выпить побольше лекарств.
Ранее 38-летняя Маркл дала интервью в рамках документального фильма ITV "Гарри и Меган: африканское путешествие". Герцогиня эмоционально рассказала, что королевская жизнь превратилась в постоянную борьбу – особенно после того, как она стала мамой.
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