Телеведущий Пирс Морган снова оскорбил Меган Маркл

Противостояние Пирса Моргана (не путать с Броснаном) и Меган Маркл набирает обороты. Телеведущий не смог удержаться от язвительных шуток в адрес герцогини после того, как обогнал ее в списке самых популярных жителей Лондона. Кстати, обошел он Меган всего на одну строчку.

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