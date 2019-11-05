Съемки фильма "Вечные" с Джоли чуть не закончились трагедией

Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену (который Робба Старка в "Игре Престолов") не повезло оказаться на съемочной площадке в момент обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. К счастью, никто из них не пострадал.
По сообщению Daily Mail, съемки проходили на втором по величине острове Канарского архипелага -Фуэртевентура. Источник издания сообщил, что бомба могла взорваться в любой момент.
Инсайдер также отметил, что эксперты довольно быстро справились с проблемой, и теперь никакого риска для звезд первой величины нет.
"Вечные" – американский фильм режиссера Хлои Чжао, представляющий собой экранизацию комиксов Marvel. Анджелина Джоли сыграет в нем роль Тены, которая является героиней третьего поколения Вечных. Кстати, к этому же поколению принадлежал и главный злодей вселенной "Мстителей" – Танос. Премьера назначена на 4 ноября 2020 года.
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���� Загнанная в угол Джоли прозябает в нищете Стало известно что голливудская актриса Анджелина Джоли испытывает финансовые трудности и ждёт, когда ее позовут сниматься в новом блокбастере. Ранее звезда приостановила актерскую карьеру, чтобы заняться режиссурой. Подробно на @dniru������ Фото: www.globallookpress.com #джоли #деньги #актриса #дниру
С новостью о том, что она примет участие в съемках фильма о супергероях, Анджелина Джоли выступила на фестивале Comic-Con в Сан-Диего летом 2019 года.
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