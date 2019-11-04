Кристина Асмус взвыла из-за чудовищной травли

Слухи вокруг Асмус и ее личной жизни возникают с феноменальной скоростью. Последней каплей стало то, что фотографию артистки одна компания поместила на надгробный камень.
Актриса обратилась к тем, кто спекулирует на ее добром имени. "Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Занижаем рейтинг фильма "Текст" на "Кинопоиске"! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми её видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма её семье и атакуем страницу дочери!“ – смех. И это только один сатанинский сайт! А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала актриса в своем "Инстаграм".
Ранее Кристина Асмус сообщила, что ее конфликт с ритуальной компанией разрешился. Подробностями она поделилась на своей странице в "Инстаграм".
Представители похоронной компании связались с адвокатом знаменитости Анатолием Кучереной и принесли устные и письменные извинения. Супруга Гарика Харламова отказалась от своих претензий, в том числе и от требования возместить моральный ущерб.
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