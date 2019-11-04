"Раним друг друга": Тодоренко рассказала о ссорах с Топаловым

В личном "Инстаграм" теледива написала, что в вечной погоне за успехом, карьерой и деньгами люди забывают о самом главном – о близких, тех, кто любит их вопреки всему, потому что так "устроена механика сердца". Регина Тодоренко призналась, что не всегда может найти общий язык с мужем Владом Топаловым.
"И сегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и Владислав Михайлович говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно помиримся😊(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поделилась Регина Тодоренко.
После телеведущая пожелала подписчикам, чтобы в их доме всегда было тепло и уютно. "Ведь семья – это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга!" – резюмировала знаменитость.
Напомним, ранее Регина Тодоренко говорила, что она и ее супруг посещали семейного психолога. Специалист помог паре разобраться с проблемами.
"Он иногда скажет, как отрежет. И, бывает, может так грубо обидеть... Кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь... Нам очень-очень тяжело дается этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – сейчас ''Союз непохожих'' по Ицхаку Адизесу – чтобы притереться гораздо быстрее",– откровенно говорила Регина Тодоренко в интервью.
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