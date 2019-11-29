Звезду сериала "Солдаты" чуть не задушили

ЧП случилось в квартире на улице Миклухо-Маклая в Москве. По всей видимости, артист пригласил в гости знакомого, однако у них произошел конфликт, который перерос в драку.
"Артист сообщил правоохранителям, что его избили. Медики диагностировали у Гришечкина травму головы, однако от госпитализации он отказался", – цитирует источник в органах URA.ru.
Соседи знаменитости рассказали, что это не первый подобный случай. Как отмечает газета "Комсомольская правда", жильцы дома услышали крики и ругань, а позже Вячеслав обратился за помощью.
Когда актер позвонил в дверь одной из квартир, на голове у него была кровь. Гришечкин сообщил, что его пытались задушить.
К приезду следователей злоумышленник скрылся. Артист не стал писать заявление. Полицейским Гришечкин пояснил: никакого избиения не было, а скорую он вызвал, плохо почувствовав себя после ссоры с другом.
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