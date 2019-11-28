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Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове

Владимир Машков. Фото: www.globallookpress.com
27 ноября исполнилось 56 лет Владимиру Машкову. О том, каково работать с известным артистом, и о его личных качествах рассказали коллеги.
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Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти мэтра. О работе с артистом высказались его сослуживцы. Так, актер Виталий Егоров признался: "Как худрук Владимир Львович – совершенно сумасшедший человек. Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии". Он отметил, что по энергетике Машков "шебутной пацан", у которого все в руках горит в хорошем смысле".

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 Владимир Львович Машков

Владимир Львович Машков актер

Актер Александр Воробьев рассказал, что ради театра Владимир Машков отложил съемки. Артист отметил определенную жесткость худрука. "Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры – такой народ, которому просто необходима жесткость. Особенно молодому поколению: они не сразу понимают, что театр – это не только творчество, это еще и дисциплина ", – отметил Воробьев.

Он сказал, что Владимир Машков не распространяется о личной жизни. Не все коллеги знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке. "Владимир Львович – очень закрытый в плане личной жизни человек... А в театре я не вижу вообще его личной жизни, ни внучек, ни дочек, ни зятей – голое искусство", – сказал актер.

Ему вторит актриса Яна Сексте. "В роли худрука он – мечта. Так и напишите. Когда театром руководит безумно талантливый и фанатично преданный своему делу человек – об этом можно только мечтать", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Автор: 28 ноября 2019, 12:53
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Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере

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