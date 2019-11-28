Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове

27 ноября исполнилось 56 лет Владимиру Машкову. О том, каково работать с известным артистом, и о его личных качествах рассказали коллеги.

Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти мэтра. О работе с артистом высказались его сослуживцы. Так, актер Виталий Егоров признался: "Как худрук Владимир Львович – совершенно сумасшедший человек. Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии". Он отметил, что по энергетике Машков "шебутной пацан", у которого все в руках горит в хорошем смысле".

Актер Александр Воробьев рассказал, что ради театра Владимир Машков отложил съемки. Артист отметил определенную жесткость худрука. "Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры – такой народ, которому просто необходима жесткость. Особенно молодому поколению: они не сразу понимают, что театр – это не только творчество, это еще и дисциплина ", – отметил Воробьев.



Он сказал, что Владимир Машков не распространяется о личной жизни. Не все коллеги знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке. "Владимир Львович – очень закрытый в плане личной жизни человек... А в театре я не вижу вообще его личной жизни, ни внучек, ни дочек, ни зятей – голое искусство", – сказал актер.

Ему вторит актриса Яна Сексте. "В роли худрука он – мечта. Так и напишите. Когда театром руководит безумно талантливый и фанатично преданный своему делу человек – об этом можно только мечтать", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.