Упрямой Маркл указали на ее место

Как Тиннисвуд сообщил газете Express, яркий образ Маркл заставил некоторых предположить, что она сможет поменять облик монархии. Историк отметил, что очень многие спрашивали у него, получится ли у бывшей актрисы это сделать. Он уверен, что нет, потому что она "мимолетна".
Тиннисвуд привел в пример историю с принцессой Маргарет и лорда Сноудона, которые тоже вели богемный образ жизни. Тогда все говорили, что они являются современным лицом монархии. Однако, по мнению историка, это все равно ничего не меняло.
"Они никогда не собирались стать королем и королевой", – подчеркнул мужчина.
Он добавил, что точно такая же история и с Маркл и Гарри. Они являются членами королевской семьи, но не являются частью государственного аппарата.
"Их работа – быть королевским принцем и принцессой, что означает, что они являются частью королевской семьи, а значит, они должны соблюдать определенные стандарты", – заявил историк.
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