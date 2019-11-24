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Стало известно о потере Виктории Бони

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Виктория Боня рассказывает поклонникам даже о мельчайших подробностях своей жизни. Так, звезда поведала, что потеряла некоторые свои вещи.
прочитано 399 раз

Недавно Боня лишилась сережки от дорогого комплекта. "Я заказала комплект украшений. Когда мне курьер его привез, я была в Москве, моталась по делам, сразу решила надеть на себя, потому что побоялась просто бросить в сумку такие украшения. Вечером пришла в ресторан, в беседе с подругой сняла сережку и забыла про это. После ужина уже села в машину, еду домой и думаю в этот момент – где мои наушники?", – рассказала знаменитость в своем "Инстаграм". 

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

По словам телеведущей, в поисках наушников она обыскала всю сумку и решила вернуться за ними в ресторан. Виктория сильно удивилась, когда вместе с наушниками Виктории вернули и сережку, о пропаже которой она и не подозревала. "И как после этого не верить в чудеса? Если к тебе возвращается украшение – значит оно точно твое", – резюмировала она.

Ранее Виктория Боня опубликовала новое видео на "Ютуб". По словам звезды, теперь ролики на ее канале будут появляться регулярно.

В новом выпуске собственного влога экс-участница "Дома-2" показала роскошную квартиру, в которой живет с дочерью Анджелиной. Дизайн комнат выполнен в светлых тонах. Просторная гостиная соединена с кухней, оборудованной современной бытовой техникой. Виктория сама готовит для ребенка, потому для нее очень важно удобство и оснащенность места для приготовления пищи.

24 ноября 2019, 14:15
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