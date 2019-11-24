Стало известно о потере Виктории Бони

Недавно Боня лишилась сережки от дорогого комплекта. "Я заказала комплект украшений. Когда мне курьер его привез, я была в Москве, моталась по делам, сразу решила надеть на себя, потому что побоялась просто бросить в сумку такие украшения. Вечером пришла в ресторан, в беседе с подругой сняла сережку и забыла про это. После ужина уже села в машину, еду домой и думаю в этот момент – где мои наушники?", – рассказала знаменитость в своем "Инстаграм".
По словам телеведущей, в поисках наушников она обыскала всю сумку и решила вернуться за ними в ресторан. Виктория сильно удивилась, когда вместе с наушниками Виктории вернули и сережку, о пропаже которой она и не подозревала. "И как после этого не верить в чудеса? Если к тебе возвращается украшение – значит оно точно твое", – резюмировала она.
Ранее Виктория Боня опубликовала новое видео на "Ютуб". По словам звезды, теперь ролики на ее канале будут появляться регулярно.
В новом выпуске собственного влога экс-участница "Дома-2" показала роскошную квартиру, в которой живет с дочерью Анджелиной. Дизайн комнат выполнен в светлых тонах. Просторная гостиная соединена с кухней, оборудованной современной бытовой техникой. Виктория сама готовит для ребенка, потому для нее очень важно удобство и оснащенность места для приготовления пищи.
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