Как живет переехавшая в Лондон Боня

Виктория Боня опубликовала новое видео на "Ютуб". По словам звезды, теперь ролики на ее канале будут появляться регулярно.
В новом выпуске собственного влога экс-участница "Дома-2" показала роскошную квартиру, в которой живет с дочерью Анджелиной. Дизайн комнат выполнен в светлых тонах. Просторная гостиная соединена с кухней, оборудованной современной бытовой техникой. Виктория сама готовит для ребенка, потому для нее очень важно удобство и оснащенность места для приготовления пищи.
По словам знаменитости, дома у нее очень холодно. В Лондоне сейчас промозглая погода.
В квартире Виктории Бони несколько уровней. На нулевом этаже просторная гардеробная, состоящая из нескольких помещений и ванной комнаты. Снимая влог, телеведущая собиралась на встречу. Звезда искала комфортный и стильный наряд. Экс-участница шоу "Дом-2" остановила свой выбор на черном свитере и сапогах-брюках.
"Я покупаю дорогие вещи, но надеваю один-два раза максимум, или вообще не надеваю. Эти брюки, к примеру, надевала два раза", – поведала Виктория Боня.
Телеведущая призналась, что еще не все вещи разобрала после переезда, некоторые до сих пор хранятся в коробках. Между тем Виктория Боня, как настоящая любительница футбола, уже повесила на стены несколько портретов Лионеля Месси.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Женщина рак
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Вам делали массаж простаты мужики?
Задай вопрос Рустаму Солнцеву