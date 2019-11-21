"Что же со мной теперь будет? ": Кейт Миддлтон и принц Уильям поймали насолившего им ведущего

Этой осенью четырехлетняя принцесса Шарлотта пошла в первый класс. Встреча малышки и ее первой учительницы попала на первые полосы многих популярных изданий. На сделанных репортерами снимках педагог пожимает руку монаршему отпрыску.
На рукопожатие взрослой женщины и ребенка обратил внимание британский радиоведущий Грег Джеймс. В эфире ВВС-1 он пошутил над принцессой. Как оказалось, герцог и герцогиня Кембриджские слышали его слова.
"Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается рукопожатиями с учителями, тем более в первый день?" – сказал Грег Джеймс.
А на днях репортера пригласили на светский прием в Кенсингтонский дворец. Как только Грег появился на мероприятии, его поймали Кейт и Уильям, журналисту предложили побеседовать о той самой программе.
"Когда я услышал это от них, в моей голове была только одна мысль: ''О Боже, что же со мной теперь будет?" – цитирует радиоведущего The Mirror.
Джеймс предпочитает не рассказывать, о чем именно он говорил с августейшей четой. Между тем, журналист уверяет, что беседа прошла весьма спокойно.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову