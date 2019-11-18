Внезапный уход помощницы ошарашил Миддлтон

Квинн работала на супругу принца Уильяма с октября 2017 года. Сотрудница решила уволиться от Кейт Миддлтон ради новых карьерных перспектив. Теперь вакансия при монаршем дворе снова открыта.
Герцогиня и ее секретарь расстаются "на теплой и дружественной ноте", передает Express.co.uk. Источник, близкий к Кейт Миддлтон, пояснил, что Кэтрин хочет отойти от дел, чтобы заняться благотворительностью.
"Кэтрин – очень милая дама и очень многого добилась, работая на герцогиню", – рассказал инсайдер. При этом он добавил, что о работе на жену принца Уильяма она никогда не думала, но не смогла в свое время отказаться от такого заманчивого предложения.
В обязанности секретаря Кейт Миддлтон входило составление рабочего графика своей начальницы, сопровождение ее на встречах, а также в поездках, связанных с благотворительной деятельностью. Ранее она занимала должность исполнительного директора в бизнес-школе при Оксфордском университете, а также была в совете по благотворительным делам.
Материал дополняется
Популярные темы форума
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!