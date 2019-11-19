Максим Фадеев показал сгоревшую Глюкозу

На фото запечатлены продюсер и его подопечная Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза. В кадре – еще двое незнакомых мужчин. "Как давно это было..." – написал Фадеев.
Поклонникам снимок пришелся по вкусу. Многие отметили, что исполнительница совсем не изменилась, а Фадеев стал солиднее.
"Клевые", "Молодые какие все😍", "Выглядите счастливыми 😉", "Глюкоза – просто куколка👍💥", Самый талантливый и интересный продюсер 👏", – завалили комплиментами звезду пользователи Сети.
Часть аудитории стала жалеть певицу: ее кожа была ярко-красной от загара. "Хорошо, запретили солярии 😂☄️🔥❤️, иначе бы я уже сгорела", – прокомментировала Глюкоза.
"Глюкоза, кажется, уснула в солярии 🙈😂", "Кто поджег Глюкозу?", "Глюкоза сгорела", "Глюкоза как рак 🦞", – пошутили пользователи.
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