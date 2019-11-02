"Сердце колотилось": предполагаемый сын Цискаридзе попал в больницу

В откровенном интервью Тимур Акперов признался, что его здоровье сильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У молодого человека разболелось сердце, и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение.
"Очень плохо мне было совсем недавно. Сердце колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-за чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали. Я даже маме об этом не сказал", – поделился он.
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе также рассказал, что сейчас мать активно разыскивает его. Родственница хочет, чтобы молодой человек перестал преследовать народного артиста России, и даже приобрела ему билеты в столицу Азербайджана.
"Я вчера узнал, что мама сделала мне загранпаспорт. Она хочет отправить меня в Баку. Скоро купит билеты. Я пока не знаю, что мне делать. Я очень устал от этой всей истории", – приводит слова Тимура Акперова Teleprogramma.pro.
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