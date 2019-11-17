Валерия публично разрыдалась

По словам исполнительницы, они с супругом находятся под огромным впечатлением от выступления возлюбленного Юлии Ковальчук. "Музыкант мирового масштаба, многогранный талант, артист с большой буквы – ты был сегодня самым настоящим гипнотизером – твои зрители готовы были для тебя на все", – призналась светская львица.
Валерия отметила блестящую игру музыкантов, идеальный звук, прекрасный концертный свет. И, конечно, самым главным фактором успеха концерт стал мастер на сцене.
"Как же мы все устали от фаст-фуда, том числе и музыкального, в нашей жизни. Сегодня же все было по-взрослому", – заявила супруга Пригожина.
Артистка также утверждает, что теперь у нее появилась еще одна любимая песня из репертуара Чумакова под названием "Элементарно". На концерте она прозвучала впервые. По словам жены продюсера, услышав ее, она рыдала навзрыд.
"Предупреждать, Лешечка, надо. У меня с собой даже платка не было", – иронично высказалась певица.
Отметим, сольный концерт Алексея состоялся 16 ноября на московской сцене Crocus City Hall. Информации о дате проведения следующих выступлений артиста пока нет.
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