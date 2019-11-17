На птичьих правах: с треском провалившаяся Маркл осталась без паспорта

Меган Маркл так и не получила британский паспорт, хотя документы были поданы еще два года назад. Об этом рассказал один из друзей герцогини Сассекской.
Примечательно, что за этот период Маркл не только успела выйти замуж и стать членом королевской семьи, но и родить супругу сына Арчи. "Это кажется невероятным, учитывая то, что Меган замужем за внуком королевы уже 18 месяцев. Но она понимает, что это медленный процесс", – цитирует осведомленного человека издание Daily Mail.
Напомним, что уже несколько месяцев герцог и герцогиня Сакссесские, принц Гарри и Меган Маркл, являются мишенью для травли. Ежедневно их обливают грязью с ног до головы.
Так, недавно внук Елизаветы II побывал в Японии. Там ему удалось пообщаться с князем Монако Альбером II. По словам герцога Валентинуа, младший сын принца Уэльского Чарльза поведал ему о своих глубоких переживаниях. Как оказалось, рыжеволосый принц чувствует себя затравленным.
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