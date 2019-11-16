В России обеспокоены судьбой Собчак из-за слов о Крыме

По словам эксперта, телеведущая умеет "проходить сквозь струи воды и ни разу при этом не намочиться". Он пояснил, что обычно в ее адрес все ограничивается банальной травлей.
"Однако "Ящик Пандоры" в ее отношении внезапно открылся. Представители "Партии ветеранов России" подобрали к нему ключик. Отчего же Собчак не иронизирует по этому поводу в своем Телеграм-канале?", - задается вопросом собеседник "Дней.ру". По его мнению, Ксения Собчак понимает, что при ближайшем рассмотрении ее слова о Крыме могут потянуть при квалифицированной экспертизе на уголовное преступление.
"Насколько мне известно, в регионах и за более невинные высказывания о Крыме люди сидят, причем не один год. Что касается Ксения Собчак и того, что может случиться дальше, то тут уж как карта ляжет", – отметил Вадим Манукян. Он выразил надежду, что для знаменитости все закончится благополучно, "но и сигнал этот, скорее всего, она правильно расслышит".
Напомним, ранее звезда сделала неоднозначное заявление о принадлежности Крымского полуострова. Она считает необходимым провести повторный референдум о принадлежности Крыма. Общественники потребовали проверить слова Ксении Собчак на экстремизм.
Как писали "Дни.ру", в прокуратуре сообщили, что материалы интервью Ксении Собчак были направлены на психолого-лингвистическое исследование. Результаты анализа будут представлены "не ранее второго квартала 2020 года".
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