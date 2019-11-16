Собчак пригрозили суровым наказанием за слова о Крыме

В эфире радиостанции "Новое время" журналистка рассказала, что присоединение Крыма к территории России было произведено с нарушением международного законодательства. Телеведущая считает необходимым провести повторный референдум о принадлежности полуострова.
Высказывание Ксении Собчак привлекло внимание лидера Партии ветеранов России Ильдара Резяпова. Общественник написал обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить заявление журналистки на экстремизм.
В прокуратуре сообщили, что материалы интервью Ксении Собчак были направлены на психолого-лингвистическое исследование. Результаты анализа будут представлены "не ранее второго квартала 2020 года", передает "Интерфакс".
Напомним, за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" люди, признанные виновными, должны будут заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Также возможен арест от четырех до шести месяцев или лишение свободы на срок до четырех лет. При этом те же деяния с использованием СМИ могут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.
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