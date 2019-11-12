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Сексапильная русская Кардашьян сразила наповал горячими снимками

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, сразила пользователей Сети наповал. Девушка необычным образом поздравила один журнал с выпуском дебютного номера.
прочитано 428 раз

Анастасия Квитко пользуется огромным успехом не только у россиян, но и у зарубежной аудитории. Девушке нередко приходится слышать приличные и не очень комплименты в свой адрес.

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На своей странице в социальной сети "Инстаграм" модель опубликовала эротичное фото, которое многих лишило дара речи. В кадре юная прелестница позирует в бежевом купальнике. Лиф едва удерживает пышную грудь, так и рвущуюся наружу. Кроме того, для снимка Квитко выбрала сексуальную позу. Она села на каменный выступ бассейна, запрокинув голову назад.

Легкая волна на пышной гриве волос, натуральный легкий макияж и капли воды на загорелом теле выгодно подчеркнули красоту модели. Кроме того, Анастасия добавила к фото нарисованные рожки и хвост чертика.

Как сообщает Life, таким образом Квитко решила поздравить с открытием журнал Bad Influence. По задумке издателей, СМИ будет специализироваться на откровенных фото различных моделей, популярных в "Инстаграм". В создании первого выпуска уже поучаствовали такие знаменитости, как Деми Роуз, Мэдди Белль и Кейтлинн Андерсон. 

Автор: 12 ноября 2019, 14:54
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Русская Кардашьян похвасталась пышными формами

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