Стас Садальский о другом преступлении профессора-расчленителя

Убийство 24-летней студентки из Санкт-Петербурга, которую расчленил ее любовник и по совместительству преподаватель Олег Соколов, остается одной из самых обсуждаемых тем. Шоумен Стас Садальский отметил, что стоило раньше обратить внимание на доцента-маньяка, ведь предпосылки были.

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