Стас Садальский о другом преступлении профессора-расчленителя

Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором напомнил об одном очень интересном видео. На записи публицист Евгений Понасенков предупредил о кровожадности историка.
Режиссер поведал об избиении студентов на открытой лекции Олега Соколова в СПбГУ. Кроме того, он рассказал об истязании студентки, которое случилось еще 11 лет назад.
"Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке", – приводит актер слова Понасенкова.
По словам Садальского, девушка обратилась в полицию с заявлением, приложив к нему медицинское свидетельство о кровоизлияниях в связки, побоях и сотрясении мозга. Удивительно, но до суда дело не дошло.
"Женя оказался прав. Маньяк все-таки расчленил другую девочку. Теперь, как я понимаю, Соколова пытаются отмазать", – заключил шоумен.
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