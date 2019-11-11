Отъевшаяся Ким Кардашьян потерпела фиаско

Славившаяся своей идеальной формой модель потеряла форму. По ее собственным словам, за последний год она набрала восемь килограммов.
Заметная прибавка в весе бросилась в глаза фанатам во время появления Ким на красной дорожке. Для выхода в свет светская львица выбрала обтягивающее платье от Версаче со змеиным принтом. Оно лишний раз подчеркнуло, насколько увеличилась талия знаменитости.
Лиф наряда сильно прижимал грудь Кардашьян. Настолько, что она буквально вываливалась по краям.
Но самым неудачным выбором в аутфите модели оказались босоножки серебристого цвета на шнуровке. Завязки слишком сильно впились в голень девушки, превратив ее в перетянутую веревками палку колбасы.
Сама она объяснила прибавку в весе тем, что привычные диета и программа тренировок потеряли эффективность. Скорее всего, организм модели просто адаптировался. Кроме того, играет роль возраст, за счет которого уменьшилась скорость метаболизма.
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После нападок со стороны поклонников Ким сделала важное заявление. Она публично пообещала фолловерам вернуть прежнюю форму к своему сороколетию. К слову, следующий день рождения звезда отметит 21 октября следующего года.
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