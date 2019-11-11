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70-летний Грачевский высказался после слухов о беременности молодой жены

Борис Грачевский. Фото: www.globallookpress.com
Коллеги и друзья подозревают супругу Бориса Грачевского, Екатерину Белоцерковскую, в беременности. Режиссеру и художественному руководителю "Ералаша" пришлось оправдываться.
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Поводом для домыслов послужил недавний выход пары в свет. 34-летняя супруга режиссера появилась на мероприятии в платье свободного кроя. Присутствующим показалось, что под тканью наряда угадывается подросший животик.

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На последний прием Борис Грачевский вообще приехал один. Екатерина Белоцерковская пропустила праздник, чего раньше не случалось. Режиссер сказал, что супруга приболела.

Сегодня, 11 ноября, 70-летний художественный руководитель "Ералаша" опроверг сплетни и скором прибавлении в семье. Борис Грачевский заверил, что в ближайшее время отцом становиться не собирается.

"Глупости все это, вы меня уже все достали. Опровергаю беременность жены", – цитирует знаменитость StarHit.

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Публикация от Boris Grachevskiy (@boris_grachevsky_)

Екатерина Белоцерковская о личной жизни с журналистами говорить отказывается. Напомним, Борис Грачевский и его молодая жена вместе уже более трех лет. Режиссер не скрывает, что именно Екатерина помогла ему по-новому взглянуть на жизнь. Супруга тщательно следит за здоровьем руководителя "Ералаша", прививает ему полезные привычки.

Напомним, Екатерина Белоцерковская – третья жена Бориса Грачевского. Первой супругой звезды была Галина Грачевская. Этот брак продлился 35 лет. У пары двое детей – Максим и Ксения. Второй избранницей режиссера была Анна Панасенко. Девушка сейчас носит фамилию Бориса Юрьевича. Она работает на телевидении. В этих отношениях родилась дочь Василиса.

11 ноября 2019, 17:51
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