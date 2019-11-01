Кристина Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг

Поп-звезда показала в "Инстаграме" неожиданный аутфит, превратившись в яркую бестию. Длинноволосая блондинка предстала с каре.
Стилисты сделали певице сочный макияж в одной цветовой гамме с волосами. Розовые тени и стразы и помада в тон сделали ее внешность неожиданной и похожей на куклу Бврби. Дочь Аллы Пугачевой снялась в белой молодежной футболке с принтом в виде красных губ. А красно-черные брюки, очки с сердечком и улыбкой, а также браслеты сделали образ завершенным.
Кристина Орбакайте выложила фото и в серой кофте, украшенной мерцающими камнями. Поклонники пришли в восторг от вида артистки. "Вкусная девушка", "Принцесса", "Красивая", "Невероятная", "Вам очень идет", – одарили комплиментами звезду.
Многие также отметили, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше становится похожа на Примадонну. "На втором фото вы очень на маму похожи", "Алкина дочка. Копия. Неужели так бывает?!", – высказались фолловеры.
При этом подписчики сошлись во мнении, что Кристина Орбакайте заметно похорошела. Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, публично назвал ее красоткой.
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