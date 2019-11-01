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Как принц Уильям изменил Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, как любовь к внуку Елизаветы II преобразила его избранницу. Кейт Миддлтон не узнали даже друзья.
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Перемены с возлюбленной принца Уильяма знакомые заметили в 2010 году, когда пара объявила о помолвке. Тогда Кейт Миддлтон и герцог Кембриджский дали свое первое телевизионное интервью.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Тогда подруга Уильяма впервые за восемь лет должным образом была представлена миру. До этого большинство даже не слышали, как она говорит. Один из друзей знаменитой пары из подготовительной школы Сент-Эндрюс в Пангборне отметил странный факт: Кейт Миддлтон звучала "совсем по-другому".

Те, кто знали избранницу принца Уильяма по школе и университету, уверяют, что за короткое время она сильно изменилась. Причем, это перемены были не только в речи, но и в поведении, и во внешности. "Самое смешное, что ее голос полностью изменился. Она определенно не слишком хорошо говорила, когда мы были в школе. Теперь же она звучала шикарно", – цитирует приближенный к монаршей чете источник Daily Express.

Оказывается, причиной кардинальных перемен с Кейт Миддлтон стала специальная подготовка, которую она прошла, прежде чем присоединиться к королевской семье Великобритании. Девушке давали уроки о том, как стать женой принца.

Выяснилось, что с самого начала Кейт Миддлтон пользовалась огромной поддержкой со стороны королевской семьи. Наставляла будущую супругу внука сама Елизавета II.

Автор: 1 ноября 2019, 18:02
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