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Названа неожиданная причина отказа Фадеева работать с артистами

Максим Фадеев. Фото: www.globallookpress.com
На днях Максим Фадеев взбудоражил поклонников новостью о прекращении работы с артистами, подопечными его продюсерского центра. Психолог проанализировал, почему тот принял такое решение.
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С тех пор, как летом певица Наргиз Закирова объявила о прекращении сотрудничества с Максимом Фадеевым, мимоходом намекнув на его интимную связь с другой артисткой его лейбла Ольгой Серябкиной, имя музыкального продюсера не покидает новостную ленту. Причем сообщения о нем почему-то носят чаще скандальный характер.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Впрочем, недавно фанатам пришлось поволноваться за него. На днях появилась информация, будто у Фадеева случился сердечный приступ. Продюсеру стало плохо ночью в собственном доме под Москвой, куда была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, от госпитализации он отказался. Приступ, по сообщениям СМИ, был вызван нервным истощением. Впоследствии Фадеев подтвердил эти данные.

А пару дней назад продюсер выступил с официальным заявлением о роспуске всех артистов его лейбла. Эта новость стала громом среди ясного неба. Фадеев же объяснил, что решил полностью изменить работу своего продюсерского центра.

Журналисты решили поинтересоваться у психолога, что могло послужить для принятия такого радикального решения. Специалист высказал мнение, что этому молгли поспособствовать серьезные проблемы со здоровьем. "Он на грани жизни и смерти был. Такие события меняют жизненную философию и взгляд на жизнь", – цитирует своего источника Teleprogramma.pro.

Специалист высказал два варианта событий. "Ему, видимо, стало стыдно, что он был таким жестким и аморальным. И он решил искупить свою вину – это один вариант", – озвучил эксперт. По другой версии, Максим Фадеев якобы решил делать добро. "Были деньги, выгода, а теперь то, что он оставит после себя что-то хорошее. Деньги он в могилу не заберет", – заключил психолог.

Автор: 1 ноября 2019, 15:37
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Психолог или ясновидец?(((
Человек болен и это яснее ясного. До песен и выступлений ли ему?
1

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