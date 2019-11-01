Самодовольного Фадеева растоптали на Первом канале

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу высмеял продюсера: якобы из всех артистов, которых он отпустил в свободное плавание, популярной была только Ольга Серябкина. Отметим, что звезды вольны исполнять любые написанные для них композиции, только Наргиз и Олег Майами не входят в их число.
"Кто входил в его лейбл? Группа SEREBRO, Ольга Серябкина, Исайя, Фика и Appledream. SEREBRO, понятно, он распустил. Ольга Серябкина сама распустилась. Больше всего повезло Исайе, Фике и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", – пошутил Ургант.
Ведущий иронично заметил, что с удовольствием сходил бы на концерт Фики. О группе Appledream он также не хочет забывать.
Напомним, что отношения певицы Наргиз и Максима Фадеева испортились. Артистка обвинила продюсера в отсутствии личной свободы. Тот подчеркнул, что инициатива разорвать контракт принадлежит ему.
Что касается Олега Майами, он оскорбил знаменитого продюсера, в грубой форме указав на недостатки его фигуры. Позже молодой человек несколько раз извинился, но Фадеев не отреагировал.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Посоветуйте хорошую книгу
Застал сына с парнем
Лиона!
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Рабыня Изаура
Имя для кота
Узнала что в садике бьют
Умертвить Бузову и геев