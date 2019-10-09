Виталий Гогунский за день помолодел на 15 лет

Накануне знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. На записи артист предстал без бороды. "Ну что, друзья, как лучше – с бородой или без?" – поинтересовался Гогунский у фолловеров.
Мнения подписчиков снова разделились. Одни заверили, что так Виталий выглядит значительно моложе: "Все-таки без бороды ты нам роднее как-то", "Так моложе и симпотнее, а еще выглядишь ухоженным", "Без! С бородой на бомжа похож!", "Пожалуй, привычнее тебя видеть без бороды!", "На десятку минимум помолодел, эликсир молодости как будто выпил!", "Борода лет 15 прибавляет! Успеете еще состариться!", "Без бороды моложе, свежее, добрее!"
"Главное, что бы Вам было комфортно, а все остальное неважно!" – отметила фанатка.
Тем не менее часть аудитории расстроилась из-за внешних перемен актера. "С бородой теплее!", "С бородой однозначно!" – заявили критики.
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