Рука у паха: дочь Джоли шокировала народ поведением на публике

Анджелина Джоли вывела под вспышками фотокамер двоих дочерей на премьеру фильма. Одна из девочек поразила публику неоднозначным поведением.

Сейчас 44-летняя голливудская красотка ездит по миру со своим промо-туром с фильмом "Малефисента: Владычица тьмы". Ранее актрису замечали в Лос-Анджелесе, а недавно она приехала в Рим, где вышла на ковровую дорожку вместе со своими двумя дочерьми – Захарой и Шайло.

Старшая из детей знаменитости улыбалась и вела себя довольно скромно. Захара появилась в длинном вечернем платье, как и ее приемная мама. Стоит отметить, что наряд Джоли как нельзя лучше подходил для презентации фильма с ее участием – черное облегающее платье в пол отлично дополняло образ "владычицы тьмы".

Младшая в которой раз удивила образом юноши. Шайло появилась в брюках, кедах и черном бомбере с эффектом омбре. Девушка осталась в той же цветовой гамме, что и представители ее семьи, однако хорошо было видно, что в отличии от мамы и сестры, 13-летний подросток чувствовал себя достаточно неуверенно под вспышками фотокамер.

Шайло улыбалась журналистам, но периодически как будто бы скрючивалась от боли. Кроме того, девушка все время держала ладонь в области паха и старалась ее оттуда не убирать.

Некоторые предполагают, что это все из-за вероятной гормональной терапии, на которую могла сесть девушка. По интернету уже давно бродят слухи, что подросток готовится к операции по смене пола, в связи с чем должна бы начать принимать специальные препараты, которые изменят ее внешность на мужскую.

Одна из наследниц Джоли с трех лет отказывается надевать юбки и платья. Кроме того, Шайло постоянно стрижется максимально коротко, а недавно попросила называть ее Джоном.