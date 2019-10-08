"Нет ее!": раздавленный Солнцев купил гроб для жены-пенсионерки

Известного шоумена заметили в салоне ритуальных услуг. Гоген Солнцев приобрел гроб. Знаменитость выглядела подавленной.

Продавцы ритуальных товаров сразу узнали Гогена Солнцева. Шоумена стали расспрашивать о причинах его визита в салон. Звезда общаться с поклонницами не захотела, отмахнулась, промолвив: "Гроб для Кати" и вернулась к обсуждению стоимости.

Отметим, ранее Гоген говорил в интервью, что у его пожилой жены Екатерины Терешкович проблемы со здоровьем. Ситуацию усугубляло пристрастие Екатерины к алкоголю. Солнцев не скрывал: его супруга-пенсионерка проходила лечение в специализированной клинике, где ее пытались спасти от пагубной зависимости. Тогда шоумен обмолвился, что готов к смерти избранницы, для него кончина Терешкович не будет неожиданностью.

Сегодня, 8 октября, с Солнцевым пытались связаться журналисты. Представители СМИ интересовались самочувствием жены Гогена. Из-за невинного вопроса шоумен взбесился и разразился матерщиной. "Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!" – прокричала звезда и бросила трубку. Повторно дозвониться до знаменитости не удалось, телефон был выключен.

Ситуацию прояснил друг Гогена Солнцева – Олег. Приятель шоумена сказал, что Екатерина жива, но находится в плохом состоянии. Гоген действительно купил гроб – таким образом он хотел припугнуть жену.

"Катя действительно находится на последнем издыхании, но пока не умерла. Гоген ходил к гадалкам: сказали, что жить ей осталось недолго. Именно поэтому он сейчас суетится. Хочет, чтобы она переписала на него квартиру. Ведь в противном случае ему предстоят судебные тяжбы с ее дочерью. Но пока Катя квартиру на него не переписала. Она пьет беспробудно", – цитирует друга Гогена Солнцева Sobesednik.ru.