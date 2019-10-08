Саша Савельева умилила россиян

Накануне экс-солистка группы "Фабрика" опубликовала очередной ролик. Артистка снята вместе с супругом Кириллом Сафоновым. Они везут в коляске общего сына Леона, вот только малыша от камеры отвернули. В конце неожиданно для всех исполнительница резко кидается на мужа и целует в губы, обхватив его голову руками.
Аутфиты звездной пары подобраны идеально. Саша красуется в длинном платье золотистого цвета, а Кирилл облачен в черный смокинг и белую рубашку. Они напоминают персонажей из фильма об агенте 007. "Выдавать замуж – занятие приятное", – подписала пост Савельева.
Поклонники не смогли скрыть эмоций, сообщает Пятый канал. Они наперебой стали заваливать супругов искренними комплиментами. "Александра, вы с Кириллом самая красивая пара, дай Бог счастья вашей семье!", "Такие клевые!", "Какие шикарные!", "Такие здоровские!", "Суперсемья!" – умилились фанаты.
"Совет вам и любовь на долгие годы!" – от всей души пожелал подписчик.
Напомним, 24-летняя дочь Кирилла Анастасия вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Как писали "Дни.ру", молодожены были помолвлены задолго до свадебной церемонии.
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