Врачи не смогли стабилизировать состояние Савельевой

Популярная певица, участница группы "Фабрика" Александра Савельева дала первое интервью после рождения первенца. Артистка призналась, что появление на свет ее ребенка сопровождалось большими трудностями.

Первые пять лет совместной жизни с популярным актером Кириллом Сафроновым Александра Савельева даже не думала о рождении ребенка. Она наслаждалась счастьем вдвоем с любимым мужчиной, не желая обременять себя ответственностью за потенциального малыша. Но потом супруги все же всерьез задумались о прибавлении, вот только все предпринимаемые попытки зачать ребенке Александре не удавались.

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Как это часто бывает, о беременности 34-летняя исполнительница узнала лишь во время активной работы. Тогда Саша гастролировала и недомогание, преследовавшее ее, списывала на стресс и усталость. В итоге, она все же решила отправиться ко врачу, и тот объявил ей, что она ждет ребенка. Вернувшись домой, Савельева сообщила радостную новость мужу, и тот был абсолютно счастлив.

Спустя время Александра, предпочитающая не афишировать свое интересное положение, ушла в декрет и вплотную занялась ремонтом в доме и заботами о собственном здоровье. Однако на последних неделях беременности состояние певицы ухудшилось. У нее подскочило давление, и Сашу Савельеву госпитализировали. Возникла прямая угроза жизни – причем матери и ребенка. Медики не смогли стабилизировать состояние артистки, и тогда было решено провести экстренные роды, сообщает журнал Hello! Потом Савельева с новорожденным сыном находились еще некоторое время под присмотром врачей, после чего наконец случилась долгожданная выписка.

Сейчас Саша Савельева и Кирилл Сафонов наслаждаются родительскими буднями. Артисты предпочитают не показывать сына Леона, уважая его право на частную жизнь и развитие вне камер. Интересно, что, в отличие от других отечественных знаменитостей, супруги воспитывают ребенка самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной няни. Саша Савельева объяснила, что преодолела слишком сложный путь к материнству, чтобы оставить ребенка на "чужую тетю".