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"Страшно смотреть": вид вывезенной из больницы Заворотнюк шокировал народ

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.
прочитано 4057 раз

Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк уверяют, что прекрасную актрису практически невозможно узнать! "Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа,  – поделились наблюдениями очевидцы. – Просто страшно смотреть на нее!"

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Если слухи о том, что Анастасии Заворотнюк поставлен страшный диагноз "Глиобластома" подтвердятся, то шокирующий вид "прекрасной няни" легко объясняется. Человек в этом случае, как считают медики, пухнет от переизбытка лекарств, капельниц и различных химических препаратов. Они дают очень сильную нагрузку на почки, печень, сердце, провоцируют сбой гормональной системы. Лекарства помогают притормозить развитие опухоли, но параллельно вызывают другие осложнения и приводят к полноте.

Как писали ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв. Он подчеркнул, что данный вид рака не лечится в тех случаях, когда ее удаление хирургическим путем невозможно. Но даже при должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким неутешительным диагнозом живут очень недолго.

Автор: 8 октября 2019, 21:57
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Безмозглые писаки! Как можно быть такими циничными, чтобы писать как выглядит смертельно больная Настя! Моральные уроды!Все смердящие статейки написаны безмозглым Губкиным! Животное!
марина-Гость
Ответить
как же тяжело родным все это читать. Анастасия ясно дело,сама не читает весь этот шабаш на ее болезни.... в хоспис,вероятно,переводят...терпения и выдержки!
Матильда
Ответить
За такие статьи просто в суд, и чтоб издатель газеты, который подписывается Губкиным, заплатил огромные деньги. Вы конституцию читали, на право личной жизни. Буду писать, пока не перестанут использовать трагедию известных людей. Какой ужас остановитесь с этими статьями
Гость
Ответить
Вот интересно, а существует люди хуже журналистов?
Гость
Ответить
Вы просто обнаглели писать такие вещи . Человек болеет !!!!! Оставьте ее в покое !!!
Матильда
Ответить
Вы звери, уберите такие статьи
1

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