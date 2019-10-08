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Фадеев спровоцировал слухи о дочери

Максим Фадеев. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер заинтриговал своих поклонников новым снимком в Инстаграм. Пользователи соцсети заподозрили, что Максим Фадеев несколько лет скрывал от общественности дочь.
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51-летний продюсер поделился снимком малышки, которую назвал своей музой. "С днем рождения, моя муза", – подписал он кадр. Свою запись он сопроводил изображением сердца.

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Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

При этом Максим Фадеев не объяснил, кем ему приходится эта девочка. Фолловеры решили, что таким образом он представил публике своего ребенка. "Это дочка?", "Поздравляем вашу малышку", "Как похожа на Макса", – прокомментировали публикацию подписчики.

Примечательно, что продюсер уже размещал фото с этой девочкой около месяца назад. Можно предположить, что она является его новой подопечной. "Скоро об этой девочке узнают все!", – подписал тогда снимок Максим Фадеев.

Отметим, тема рождения дочери является для знаменитости болезненной. Много лет назад он пережил смерть новорожденной дочери. В результате сложных родов Максим Фадеев едва не потерял и свою жену Наталью. Продюсер очень тяжело переживал случившееся. Позже у него родился сын Савва, которому уже 22 года.

Напомним, за последний год Максим Фадеев расторг контракт с несколькими артистами. Сначала стало известно, что от него ушла Юлия Савичева, а потом разорвала отношения и певица Наргиз.

Автор: 8 октября 2019, 11:41
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