Любовь Джигурды к Анисиной разложили по полочкам

Телеведущая Алена Водонаева высказалась об отношениях эпатажного артиста и его возлюбленной-фигуристки. По ее словам, Никита Джигурда абсолютно непредсказуем.

Блогер прокомментировала новость о свадьбе актера с избранницей. Они отметила, что в планах влюбленных – церемония в шотландском замке в 12-ю годовщину их отношений.

Алена Водонаева констатировала тот факт, что у звездной пары есть повод порадовать себя. Она напомнила, что недавно парижский суд подтвердил право Никиты Джигурды на многомиллионное наследство подруги семьи Людмилы Браташ, которая погибла в 2016 году. Борьба за наследство с ее сестрой длилась три с половиной года.

"Джигурда и Анисина совсем не пытаются строить из себя святош и откровенно признаются, что свадьба в шотландском замке – награда за испытания, которые им пришлось пережить из-за длительных судебных разбирательств", – отметила Водонаева в колонке "7Дней". Она добавила, что Никита Джигурда – феномен российского шоу-бизнеса.

По словам экс-участницы шоу "Дом-2", он абсолютно непредсказуем, "отчего становится немного не по себе". Водонаева призналась, что ей очень трудно понять, когда артист искренен, а когда шутит. "Но я верю в страсть и романтику между ним и Анисиной. О любви к ней он говорит правдоподобно, хоть и слишком цветисто, на мой вкус", – высказала свое мнение об отношениях пары теледива.

Алена Водонаева заявила, что считает Никиту Джигурду и Марину Анисину артистами жанра ток-шоу. По ее словам, у таких людей нет армии поклонников, которые будут слушать их советы в соцсетях, но в этом есть и плюсы. "Им не грозит разонравиться аудитории. Что бы он ни придумал, это будут обсуждать, но не осуждать. Ибо всем в глубине души пофиг", – резюмировала знаменитость.