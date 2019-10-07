"Иначе этот поток не остановить": СМИ подрежут крылья после слухов о смерти Заворотнюк

К счастью, сплетни быстро опровергли представители знаменитости. Помощница Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что вести о кончине ложные.
Как оказалось, информацию, не имеющую отношение к действительности, распространяли анонимные "телеграм"-каналы. Сообщения, содержащие непроверенную информацию, произвели фурор в рунете и перепугали поклонников Анастасии Заворотнюк.
На ситуацию обратили внимание не только почитатели звезды сериала "Моя прекрасная няня", но и общественники. Например, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, считает, что законотворцам пора вмешаться, запретив ссылаться на анонимные источники. Именно это, по мнению аналитика, подрежет крылышки недобросовестным СМИ и остановит поток лжи.
"Да что же это происходит? Кто и по каком праву живого человека "хоронит"? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные "телеграмм"-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект "О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей". Иначе этот поток не остановить", – сказал Вадим Манукян "Дни.ру".
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