Кудрявцева взорвалась из-за публичных унижений Галкина и Борисова

Опубликованные Лерой Кудрявцевой коллажи, где ее проект был обозначен лидером, вызвал ответную реакцию со стороны ведущих Первого канала – Дмитрия Борисова и Максима Галкина. Из них следует, что "Секрет на миллион" уступает сериалу "Знахарь" на Первом.
Подтрунивания коллег очень обидели Леру. Кроме того, выпады Галкина и Борисова больше всего задели недавнего героя "Секрета на миллион" Сергея Лазарева, который не выдержал и публично раскритиковал Первый канал, однако потом удалил часть комментариев.
Эмоциональная Кудрявцева буквально взорвалась из-за происходящего. "Я просто поделилась радостью, что наша программа стала первой. Почему бы просто не поздравить и не порадоваться коллегам? Вместо этого я получила вот такие *** (подколы – прим. ред.). Да еще от мужчин. Не скрою, я разочарована, – сказала Кудрявцева в разговоре с изданием Super.
На обвинения в оскорблении телеведущей ответил и Максим Галкин. "В данном случае я удивляюсь, почему люди так серьезны в отстаивании цифр после запятой в своей популярности. Я прикололся, запостив ироничную картинку и даже обозначил это смайликом, чтоб было ясно, что я стебусь", – сообщил он.
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