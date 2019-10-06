"Обязательно было раздеться?": Бледанс отчитали за публичные ласки с сыном (видео)

Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками интимной видеозаписью. Пост вызвал неоднозначную реакцию публики.

В ролике, опубликованном в социальных сетях, 7-летний Семен спит на груди матери. Телеведущая нежно целует наследника в лоб. "Эти дневные сны выходного дня для меня настоящее счастье. Когда я могу целовать, гладить и нюхать бесконечно...", – поделилась Эвелина Бледанс.

Многие пользователи обрушились с критикой на артистку. По их мнению, звезде следует относиться к сыну серьезнее. "У вас сын, а не дочь. Хватит уже мимишничать с парнем. Он достаточно взрослый и необязательно постоянно тискаться. Хотя это ваш ребенок, вам его и портить", – отметил один из комментаторов.

Другой подписчик обратил внимание, что телеведущая запечатлена на видео без одежды. "Обязательно было раздеться для дневного сна сына?", – спросил недовольный пользователь. "Нет, в свитере надо лечь, как в берлоге", – коротко ответила ему Эвелина Бледанс.

Поклонники поспешили выступить в защиту актрисы. Они назвали знаменитость образцовой матерью. "Нет ничего слаще спящего ребенка на груди мамы", "Какая у вас любовь к сыну, восхищаюсь вами!", "Эвелина, ваша жизнь – только ваша. Вы молодец и умничка. Никого не касается, как вы живете и спите", – выразили мнение пользователи.