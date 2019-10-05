"Сногсшибательная!": народ забился в экстазе от жаркого фото Лободы

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Суббота 5 октября
Лента новостей
13:04
Трамп решился на серьезный шаг после скандала с Зеленским
04:25
"Самым страшным сном оказались": Михалкова об увлечении младшей дочери
02:38
Заявлено о магнитной катастрофе на Земле
00:11
Звезда "Интернов" рассекретила роман с американским режиссером
22:18
"Распутницы": Хилькевич возбудила пикантным фото с коллегой
21:53
Осколочные бомбы: опасная находка у опор Крымского моста шокировала народ
21:50
"Ничего не могу с собой поделать": Водонаева призналась в пагубной страсти
21:31
В Петербурге трамвай протаранил легковушку
21:16
"Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна!": прокуратура сняла с Цымбалюк-Романовской все обвинения
21:02
Галкин с издевкой приложил Кудрявцеву
20:57
Номинантка на премию "Оскар" умерла от рака
20:55
"Кто он такой?": нахамившему Пугачевой Соседову указали на место
20:41
В США призвали разбомбить Россию и начать поедать детей
20:27
Евгения Медведева одержала блестящую победу
20:21
Петросян прорвался в квартиру к обиженной Степаненко
20:04
"Была в ударе": Борисова устроила разборки с Волочковой
19:47
В Москве писатель задержал проникшего в его квартиру вора
19:30
"Из России только Плющенко-младший выступает?": Рудковской крепко досталось за хвастовство (видео)
19:29
Обматерившего Путина журналиста вызвали на допрос
19:20
В Ижевске водитель наехал на девушку и скрылся
19:17
"Начал совать туда язык": настойчивый ухажер перепугал Бузову неожиданными ласками
18:41
Шварценеггер пришел в восторг от русских женщин
18:36
Разодетую Чехову отчихвостили за "легкую" жизнь
18:29
Выпивший с Зеленским Лукашенко перепутал Украину с Россией
18:26
Безрассудный Зеленский крупно подставился из-за Путина
18:10
"Сегодня тебе бы исполнилось 55": дочь расчувствовалась на могиле Осина
17:56
В Выборге пьяная женщина упала с балкона пятого этажа и выжила
17:35
"У вас есть": Лукашенко обратился со странной просьбой к Зеленскому
17:33
В Башкирии маленький ребенок получил травму в батутном центре
17:29
Галкин высмеял рассказывающую об инопланетянах Лель
17:05
"Втащил хрупкой девчонке": разъяренный Солнцев устроил погром в салоне красоты
17:04
В "Ленкоме" жестко отреагировали на истерику Поргиной из-за оскорбления памяти Караченцова
16:50
В Коми мужчина украл 21 банку красной икры
16:44
На кого похожа восьмилетняя дочь Богомолова и Мороз?
16:33
"Вынужден терпеть": раскрыто состояние травмированного Лукашенко
16:30
Киноманы Москвы ударились в ностальгию
16:26
"Богиня": россияне захлебнулись от восторга от умопомрачительной Литвиновой
16:20
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
16:14
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
16:10
"А грудь специально видно?": певица Глюкоза без белья взбудоражила народ
15:56
В Музее музыки открывается цикл Баховских органных вечеров
15:50
В России предотвратили четыре теракта
15:34
Чего хотят женщины: главные качества идеального мужчины
15:30
Зеленский доигрался: объявлено о дефолте Украины
15:16
"Я устала от этого": Нюша в бешенстве от откровений Крида об их романе
15:12
Пятеро пострадавших: в Подмосковье столкнулись маршрутка и легковушка
15:00
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
14:53
"Что он чувствует, когда натыкается на меня?": Бузова о незавидной участи Тарасова
14:49
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
14:49
В Москве врачи вытащили из носа женщины застрявшую 70 лет назад косточку
14:47
Скандальный украинский политик дал совет Зеленскому
14:40
Почему не женился?: Малышева дала пинка Газманову
14:28
Совет на выходные
14:19
Fairy представляет коллекцию средств для ухода за посудой
14:15
На Украине признались в подлом обмане Донбасса
14:11
Слегла конкретно: соседка застала скорую и суетливого медика у дома Бочкаревой
13:59
"Отношусь как к вокальному опыту": дочь Алсу высказалась об участии в "Голос. Дети"
13:58
"Это худшее, что могло произойти!": Малиновская после алкоголя закатила истерику
13:53
Подхалим Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским
13:29
Названа причина крушения пассажирского самолета на Украине
13:28
Зеленскому крепко врезали перед новым Майданом
13:12
Любят поострее: Кейт Миддлтон рассказала о предпочтениях в семье
13:08
Украинцы взбунтовались против обманщика Зеленского
12:40
"Я так же орал в детстве": звезда "Реальных пацанов" удивила народ (видео)
12:36
Есть жертвы: на Украине разбился транспортный самолет
12:10
Навка высказалась о скандале с Рудковской
12:01
Атаковавшего Зеленского Порошенко поставили на место
11:25
В Голливуд через постель: звезду фильма "Человек-паук" обвинили в домогательствах
11:19
"Сестричка" влезла и сюда: Исаева снимается в фильме про покойную Началову
11:17
Улыбчивый Путин довел до истерики нервного Лукашенко
11:08
Большой куш по-русски: на консервном заводе под Краснодаром устроили перестрелку
10:55
Оплеванный Соловьев рассказал о травле после скандала
10:34
В московском ТЦ "Охотный ряд" в шахту лифта упал человек
10:26
"Нашли у нее, и что?!": знаменитый певец встал грудью за Бочкареву с наркотиками
10:02
Найден способ за месяц победить смертельный рак у Заворотнюк
09:39
Как сберечь печень: медики дали ответ
09:32
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
09:30
Знаменитый режиссер экстренно госпитализирован в Москве
09:13
"Брэд на нее давит": раскрыта жуткая подноготная брака Джоли и Питта
09:12
Группа компаний "КОРТРОС" идет на новый рекорд
09:04
Интим Рудковской и Плющенко на балконе с ребенком попал на видео
08:38
Лазарев сорвался после признаний о дочери у Кудрявцевой
08:34
Не Богомолов: Собчак показала округлившийся живот в спальне знаменитого поэта
08:23
"Смотрите": как Пугачева выглядит в реальной жизни (видео)
08:06
Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев
08:04
"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
06:35
Череда обманов и измен: новому роману Топурии предрекли печальную участь
04:09
Взбешенный участник "Дома-2" обвинил Павла Волю в воровстве
02:16
"Наступает прозрение": Канделаки в кожаном топе порассуждала о здоровье
00:23
Резко помолодевшая Миддлтон вызвала восхищение
21:51
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
21:47
У Поргиной появился неожиданный защитник после отмены вечера Караченцова в "Ленкоме"
21:38
Хвастуна Тимати высмеяли за нелепую куртку
21:32
"Перевалочный пункт": любовное гнездышко популярной телеведущей разобрали на части
21:19
Чего добилась Украина за 28 лет
21:02
"100% беременна!": появилась информация об интересном положении Каменских
20:54
Брат режиссера Арцибашева скончался при загадочных обстоятельствах
20:39
"Парализовало половину лица": состояние Бочкаревой после скандала с наркотиками резко ухудшилось
20:30
Онкобольная Заворотнюк погасила огромные долги
20:11
Под Петербургом мужчина зарезал собутыльника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Засужу барыг!": взбешенная Кравец подала иск на клинику после новости об онкологии
Любовь ушла: стоит ли сохранять отношения
Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина
Русская Кардашьян возбудила народ прилюдными ласками (видео)
Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому
"Очень чувственно": Дарья Мороз показала задорные соски
Шоу-бизнес

"Сногсшибательная!": народ забился в экстазе от жаркого фото Лободы

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников примечательными материалами. На сей раз знаменитость с гордостью продемонстрировала роскошную грудь.
прочитано 455 раз
Артистка опубликовала жаркий снимок на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Казалось бы, фотография выглядит довольно приличной – никаких уже ставших привычными вызывающих декольте, все прикрыто, а тем не менее, поклонники все равно выпали в экстаз.

На снимке даже не видно лица знаменитости, зато очень хорошо можно разглядеть идеальной формы грудь, которую удерживает лишь топ без бретелек и пухлые губы Светланы. Пикантный кадр певица подписала так: "закончила спорт, иду спать😴 ты спишь?(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст звезда сопроводила хэштегом #повечерамямерзнубезтебя и эмоджи с волком.

ПО ТЕМЕ

"Проводим дни и ночи вместе": Лобода показала близкого мужчину

"Что за ребетенок?": Лобода заинтриговала нежным снимком с малышом

Прильнул к обнаженной груди: Лобода показала фото с новорожденным

 Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Многие поспешили откликнуться на вопрос Лободы. Так ее коллега по миру шоу-бизнеса Николай Басков рассказал, что сейчас находиться на выступлении и при всем желании не может отправиться в свою кровать: " Я еще нет )) на свадьбе работаю 😘". Светлана отвечала ему так: "я тоже бы ...не спится".

Отметим, что внушительная часть поклонников все же оценила само фото, а не подпись. За несколько часов публикация набрала более 70 тысяч лайков. Кроме того, подписчики певицы написали несчетное количество комплиментов.

" Уф, Светик, теперь у меня точно будут сладкие сны 😻", " Ну очень 🔥🔥 ", " Лобода вы просто 🔥", "Сногсшибательная 🔥😍Вы супер 👏", " Я уже засыпал) но после увиденного фото как то перехотелось😄 ", – отозвались поклонники.

Автор: 5 октября 2019, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

комментарии

Политика

В США призвали разбомбить Россию и начать поедать детей
Безрассудный Зеленский крупно подставился из-за Путина
"Вынужден терпеть": раскрыто состояние травмированного Лукашенко
На Украине признались в подлом обмане Донбасса

Шоу-бизнес

"Терпи и не ной": Козловский заткнул распустившую сопли Боярскую
Расчувствовашийся Билан показал фото со свадьбы
Болезнь заразительна: оскандалившаяся Бочкарева обратилась к россиянам после парализации
"Была неприятная история": старшая наследница откровенно об отношениях с Виторганом

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

Петросян прорвался в квартиру к обиженной Степаненко

Артист забрал личные вещи

Шоу-бизнес

"Втащил хрупкой девчонке": разъяренный Солнцев устроил погром в салоне красоты

Шоумен устроил скандал в салоне красоты
Шоу-бизнес

"А грудь специально видно?": певица Глюкоза без белья взбудоражила народ

Наталья Чистякова-Ионова заинтриговала интернет-обывателей
Политика

Зеленский доигрался: объявлено о дефолте Украины

На Украине заговорили о катастрофе

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

Осколочные бомбы: опасная находка у опор Крымского моста шокировала народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru