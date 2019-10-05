"Сногсшибательная!": народ забился в экстазе от жаркого фото Лободы

На снимке даже не видно лица знаменитости, зато очень хорошо можно разглядеть идеальной формы грудь, которую удерживает лишь топ без бретелек и пухлые губы Светланы. Пикантный кадр певица подписала так: "закончила спорт, иду спать😴 ты спишь?(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Текст звезда сопроводила хэштегом #повечерамямерзнубезтебя и эмоджи с волком.
Многие поспешили откликнуться на вопрос Лободы. Так ее коллега по миру шоу-бизнеса Николай Басков рассказал, что сейчас находиться на выступлении и при всем желании не может отправиться в свою кровать: " Я еще нет )) на свадьбе работаю 😘". Светлана отвечала ему так: "я тоже бы ...не спится".
Отметим, что внушительная часть поклонников все же оценила само фото, а не подпись. За несколько часов публикация набрала более 70 тысяч лайков. Кроме того, подписчики певицы написали несчетное количество комплиментов.
"
Уф, Светик, теперь у меня точно будут сладкие сны 😻", "
Ну очень 🔥🔥
", "
Лобода вы просто 🔥", "Сногсшибательная 🔥😍Вы супер 👏", "
Я уже засыпал) но после увиденного фото как то перехотелось😄
", – отозвались поклонники.
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