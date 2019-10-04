"Распутницы": Хилькевич возбудила пикантным фото с коллегой

Анна Хилькевич опубликовала в личном "Инстаграм" свежий снимок. В кадре она позирует вместе с коллегой по цеху Марусей Климовой. Артистки вместе снимаются в сериале "За счастьем".
Снимок сделан в стиле БДСМ. Девушки облачены в черное белье, что характерно для субкультуры. Также одна из них держит в руках плетку – атрибут для игр садомазо.
"Мы такие разные, но все-таки мы вместе", – написала артистка под фото.
Отметим, что Анне Хилькевич удалось расположить камеру так, что самые пикантные места ее тела остались за кадром. Это очень расстроило поклонников мужского пола. Интернет-обыватели требовали опубликовать более откровенные фото.
"Мммм))) распутницы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого! Вот это образ👍", "Хиля❤️🔥 как всегда, бомба 👏👏👏", "Что за секс 🔥", "Скажите: горячооо🔥🔥🔥🔥", "Анна, можно остальную часть фото, которая осталась снизу отдельным постом?)", "БДСМщитсы 😏", "Зачем фотку снизу обрезала? Там же самое интересное?", "Аня, да вас наказать нужно плеткой, в таком-то костюме!" – отмечали фанаты Анны Хилькевич в комментариях.
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