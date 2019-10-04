Россияне пришли в восторг от наряда Литвиновой

Звезда уже несколько недель находится в Париже. Она работает над собственным фильмом, но это не мешает ей уделять время шопингу и устраивать фотосессии.
На свежих кадрах артистка предстала в платье бордового цвета из кожи. Образ дополнили зимние сапоги с белым мехом и темные колготки. "Когда мне захотелось посмотреть кино, я его сняла..", – подписала снимки знаменитость.
Поклонники восхитились образом Ренаты Литвиновой. Они в очередной раз заявили, что не могут ею налюбоваться. "Ты волшебная", "Как всегда – браво", "Богиня", – высказались фолловеры.
При этом многие отметили, что Рената Литвинова приписала хештег "конец монтажа". Они уверены, что актриса закончила снимать свой фильм. Теперь фанаты с нетерпением ждут премьеру ее картины.
Отметим, Рената Литвинова давно признана иконой стиля. Ее оригинальные, зачастую экстравагантные наряды – эталон женственности и тонкого вкуса. В свои годы звезде удается сохранять прекрасную фигуру.
Напомним, ранее актриса приняла участие в модном показе в рамках Недели моды во Франции. Рената Литвинова не хуже моделей продефилировала по подиуму в наряде Balenciaga.
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