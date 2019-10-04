"Брэд на нее давит": раскрыта жуткая подноготная брака Джоли и Питта

Голливудская красотка Анджелина Джоли внезапно разоткровенничалась с прессой. Актриса поведала о том, как именно произошла их свадьба с Бредом Питтом.

Звездная пара распалась более двух лет назад. За время громкого развода актеры, на удивление, старались не комментировать свою личную жизнь и обнародовать истинную причину расставания. Тем не менее, недавно Джоли нарушила молчание и рассказала друзьям о том, что изначально не хотела выходить замуж за Питта.

Актриса отметила, что ее полностью устраивало положение дел и мечт о пышной свадьбе у нее никогда не было. Тем не менее, звезда "Интервью с вампиром" не разделял взгляды своей возлюбленной. Многие отмечали, что актер весьма консервативен в своих взглядах на мир, поэтому, в итоге, он все же принудил Анджелину стать его законной супругой.

"Анджелине казалось, что Брэд на нее давит, и она обязана стать его женой. Ее устраивал тот формат отношений, который у них был на протяжении девяти лет, но Брэд заставил ее пойти к алтарю, потому что всегда придерживался старомодных взглядов на брак. Да и их дети часто просили родителей оформить отношения," – передает слова друга звезды "Малефисенты" издание EG.ru.

Напомним, что свадьба знаменитостей состоялась в 2014. Пара скромно и без лишних свидетелей расписалась в своем имении во Франции, однако брак скорее порушил их отношения, чем сплотил. Актеры разошлись два года назад, тем не менее официально они завершили отношения весной 2019, уточняет телеканал "360".