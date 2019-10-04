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Взбешенный участник "Дома-2" обвинил Павла Волю в воровстве

Павел Воля. Фото: www.globallookpress.com
Участник реалити-шоу "Дом 2" Артем Сорока обвинил своего коллегу Павла Волю в краже. По словам мужчины, телеведущий своровал у него идею для бизнеса.
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Оказывается, работа на одном телеканале не гарантирует дружественные отношения. Более того, никогда не знаешь, как отреагируют на твою задумку и не захотят ли использовать ее в своих целях. Артем тоже не знал, однако, когда ему стали писать подписчики, он был поражен поступком Воли.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

"Паша выпустил свой мерч. Не знаю сделал ли он это сам или это дело рук его менеджеров, которые подкинули идею, а он ее согласовал, но по сути это моя задумка и Воля ее украл! Мы работаем на одном канале, с его стороны это очень некрасиво," – передает слова Сороки издание Starhit.

Мужчина отметил, что юмористы часто воруют друг у друга шутки или же делают пародии на удачные номера конкурентов. Тем не менее, кража бизнес-идеи уже выходит за рамки партнерских отношений. 

Сорока выпустил свой мерч примерно два года назад. Задумка была простая, но запоминающаяся – всего-то написать на предметах одежды их название, пусть и специальным красивым шрифтом. По словам Артема, если найти эфир от 16 января 2018 года, то вполне становится очевиден факт кражи идеи.

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Публикация от VOLЯ WEAR (@volyawear)

На съемочной площадке мужчина появился как раз в одежде своего бренда. Он был одет в майку с надписью "майка" и в шапку с соответствующим текстом. Отметим, что если вещи от Сороки появились в 2018, то коллекция брендаVOLЯ WEAR, который принадлежит Павлу и его жене Ляйсан Утяшевой, вышла в 2019 году.

Пока официальных заявлений от супругов не поступало, однако это уже не первый по счету скандал. Так ранее телеведущего уже критиковали за дороговизну одежды, на что Павел отвечал, что вещи сделаны из качественных материалов и должны прослужить долго своим владельцам.

Автор: 4 октября 2019, 04:09
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