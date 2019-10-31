Звезда фильма "Москва слезам не верит" бросила мужа ради женатого любовника

Раиса Рязанова в браке была единожды. От супруга артиста Юрия Перова она родила сына. Отпрыск пошел по стопам родителей, сегодня он играет на сцене столичного театра.
"Мы познакомились с мужем в институте. Он пришел из армии. На третьем курсе мы уже поженились. На четвертом курсе у нас родился сын", – поведала Рязанова в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
Через несколько лет после свадьбы Раиса Ивановна ушла от мужа. Артистка влюбилась в другого мужчину.
"На съемках фильма "День и вся жизнь" я влюбилась в другого мужчину. Тогда был такой максимализм у меня в душе. Либо так, либо так. Инициатором расставания с мужем была, конечно, я", – поведала звезда ведущему программы Борису Корчевникову.
Юрий Перов надеялся, что жена вернется. "Он дал мне десять лет, чтобы я подумала. Он десять лет не женился, но я так и не одумалась", – поделилась Раиса Рязанова.
Также в студии программы "Судьба человека" артистка призналась, что мужчина, ради которого она бросила супруга, был несвободен. Более того, он не собирался бросать свою семью. Рязанову роль любовницы устраивала.
"Я ждала звонков от него. Я со страхом ждала предложения. И слава Богу, что ничего не произошло. Я не искала выход из положения, растила сына и просто жила", – вспомнила Раиса Рязанова эфире ток-шоу "Судьба человека".
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