Тимур Батрутдинов разбился о скалы

Одна из борющихся за сердце юмориста девушек 23-летняя Эллина Канкадзе устроила ему свидание. Предпочитающая экстремальные виды спорта участница предложила звезде заняться серфингом. Резидент Comedy Club поддержал идею.
Несмотря на то, что волны были высокими, молодые люди все-равно зашли в океан. В итоге Эллина ударилась о риф, а Тимур серьезно повредил ребро, ударившись о скалу. Занятие пришлось срочно остановить.
Юморист и участница решили после пережитого стресса немного отдохнуть. Они отправились на пляж, где девушка заранее подготовила все для пикника. Но и тут стихия сыграла с ними злую шутку. Разбушевавшийся океан смыл всю еду.
Отметим, Канкадзе – одна из самых ярких участниц шоу "План Б". Она первая, кто буквально с первых секунд покорил Ольгу Бузову и Гарика Харламова на отборочном этапе. И это с учетом того, что Эллина не успела вернуться с острова Бали ради личной встречи с жюри, и ей пришлось общаться с ними по видеосвязи.
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