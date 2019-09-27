Тимур Батрудинов публично признался в своих чувствах

На фото шоумен запечатлен с матерью Натальей Евгеньевной. Они сидят в обнимку.
Сегодня, 27 сентября, она отмечает день своего рождения. Любящий сын нежно поздравил родительницу в социальной сети.
"С днем рождения, мамуль! Люблю тебя до неба! Спасибо, что ты у меня, у нас есть. Ты наш фундамент – на тебе все держимся в этой жизни. Никогда не болей, а на все остальное, у тебя есть я/мы. Твой сынуля", – искренне написал Батрудинов.
Многие знаменитости присоединились к поздравлениям. Свои пожелания под фото оставили Гарик Харламов, Зураб Матуа, Ида Галич и Александр Незлобин.
"Мамуле здоровья бесконечного!" – написал Оскар Кучера.
Поклонники тоже не остались в стороне. Они пожелали Наталье Евгеньевне долгих лет жизни.
"Пусть мамины глаза всегда наполняет радость!" – высказался фанат.
Многие отметили, что мама с сыном очень похожи. "Одно лицо!", "Копия мамина!" – отметили фолловеры.
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