"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову

Вся жизнь певицы Азизы тесно связано с семьей Тальковых. В 1991 году на нее спустили всех собак после убийства Игоря Талькова, Потом она стала крестной матерью внуку певца. А сегодня у нее разгорелась война с сыном артиста. Конфликт случился из-за того, что недавно Азиза на телепрограмме рассказала, как Тальков-старший хотел ее познакомить с авторитетов и повез на встречу. А когда та отказалась, бросил ее ночью в лесу одну. Теперь Тальков-младший решил подать на нее в суд за клевету.

прочитано 135 раз