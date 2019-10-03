"Это не по-божески, не по-христиански": Азиза врезала обнаглевшему Талькову

"В прошлом году я первая пришла в органы, когда возобновили расследование убийства Игоря Талькова – старшего, – уверяет Азиза. – Если надо будет, подключу адвокатов. Хотя, с другой стороны, если я говорю правду, зачем мне они? Я не считаю себя виноватой".
Она искренне желает добра Игорю Талькову-младшему, только тот этого не ценит.... "В последнее время стал несколько странно себя вести. Говорит: "Я дал Азизе шанс стать человеком". То есть не мои мама-педагог с папой-композитором, прошедшим войну, сделали меня человеком? – врезала Талькову возмущенная певица. – Он говорит, что в его лице от меня отвернулся последний свет. А что, миллионы людей, которые любят меня и слушают мои песни, мои друзья и коллеги – это тьма?"
Азиза является крестной мамой сына Талькова-младшего. Это красиво и символично! Но данное обстоятельство в последнее время стало очень тяготить Игоря. "Он сказал: "Азиза, нигде не говори больше, что ты крестная! У меня несколько поменялось отношение к религии".
Более того, Тальков решил раскрестить мальчика! "Я слышала об этом. Но это не по-божески, не по-христиански. Он может хоть сто раз раскрещивать Святика, но мне это не помешает считать его своим крестником. Я как молилась за него, так и буду продолжать", – цитирует Азизу Sobesednik.
Напомним, на концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный", произошел конфликт охранника Азизы Игоря Малахова и Игоря Талькова. В результате перестрелки певец погиб. В ноябре 2018 года Следственный комитет России возобновил расследование этого резонансного убийства.
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