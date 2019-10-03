"Ведите себя скромнее": певица Валерия поскандалила у Седоковой

Все началось с того, что вокалистка Анна Седокова опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков новой фотосессии. В кадре певица предстает в новом образе: с кроткими каштановыми волосами. Судя по всему, знаменитость примерила парик.
Одной из первых на публикацию отреагировала певица Валерия. "Образ. 👌👌👌", – кратко отметила артистка. Ниже супруга Иосифа Пригожина добавила, что экспериментальный облик Седоковой получился "просто супер" и "в духе 90-х".
Многие подписчики Анны поддержали вокалистку. Отмечалось, что стрижка Седоковой напоминает прическу Валерии в клипе "Самолет". "При виде первой фотки вспомнила клип на песню <самолет> 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даже похожая на Вас, когда стрижка была короткая. 😉", – писали обывательницы.
Отметим, что с зазнобой Пригожина согласились не все, на этой почве одна из пользовательниц Сети даже оскорбила Валерию. "Кто бы сомневался. Вы такие ***** всю жизнь пробуете", – ни с того ни с сего набросилась на артистку незнакомка.
Отметим, что певица Валерия не робкого десятка, она всегда готова дать отпор. С хамами звезда не церемонится, быстро ставит на место, причем за рамки приличия никогда не выходит.
"Отсутствие воспитания принято маскировать, а Вы прям гордитесь. 🙈", – уколола звезда комментатора. "Отсутствие вкуса тоже не повод для гордости", – парировала грубиянка. "Правильно. Вот и ведите себя скромнее, чтобы никто к Вам на страничку не зашел после этих слов и не убедился в их справедливости", – уела недоброжелательницу певица Валерия.
Популярные темы форума
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самая некрасивая женщина в мире
Не " выметать ссор из избы "
Телец подлец
Самый отстойный мужик
Самый сексуальный мужской голос?
Самый классный мужик
Как увести женатого?